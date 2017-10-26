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Народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой и представитель «Народного фронта» Евгений Дейдей заявили об отзыве своих подписей под скандальным законопроектом № 7220, предусматривающим регистрацию домашних животных.

Об этом они заявили в Facebook.

Так, Лозовой заявил, что подписать проект закона его просили ряд зоозащитников.

«Буду откровенным – не вник глубоко. Признаю ошибку. Отзываю подпись», - написал он.

Дейдей утверждает, что принял решение «отозвать свою подпись после проведенных встреч с активистами и людьми, которым небезразличен этот вопрос».

«Признаю, материал досконально не изучил, полагаясь на мнение многих зоозащитников», - написал он. 

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7220, предусматривающий регистрацию животных – диких, бездомных и домашних. За первые две категории заплатят местные власти, а за домашних – владельцы.

Так, в списки будут попадать все животные старше двух месяцев. В случае покупки животного, зарегистрировать его нужно будет не позднее чем через пять дней.

В случае переезда с домашним животным украинцев обяжут информировать ветеринарную службу также в пятидневный срок.

После успешной регистрации животному выдадут пожизненный порядковый номер, который придется прикрепить к ошейнику.

За регистрацию домашнего животного необходимо будет заплатить сбор в размере около 170 гривен.

Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафов и уголовной ответственности за умерщвление беременных животных и их усыпление в присутствии детей.
ForUm

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