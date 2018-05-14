В понедельник, 14 мая, народный депутат Евгений Дейдей сочетался браком с Дарьей Ледовских.

Молодожены подали заявление только сегодня утром - воспользовались услугами документ-сервиса, который расписывает за день.

Нардеп официально развелся на прошлой неделе. Говорит, все проблемы с бывшей женой решили, передает ТСН.

С новой женой познакомились только в феврале. Однако слишком быстрым брак не считают, потому что, говорят - это от большой любви. Никаких обстоятельств, которые бы их подгоняли со свадьбой, нет. Невеста была одета в платье, которое купила во Львове за 10 тысяч гривень. Нардеп был в вышиванке. Кольцо у нее - с бриллиантами, у него - из белого золота. Говорят, что праздновать не собираются и медового месяца у них не будет. На роспись пригласили только одну пару друзей со стороны Дейдея.

В марте СМИ сообщали, что нардеп разводится со своей женой.