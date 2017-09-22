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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что для Украины важнее продолжать движение по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, чем размещать еврооблигации. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

«Возврат Украины на международный рынок займов снижает риск рефинансирования и увеличивает резервы, поддерживая суверенный кредитный профиль страны, но официальные кредиторы (главным образом МВФ) остаются краеугольным камнем, как внешнего финансирования Украины, так и ее приверженности реформам», - говорит Fitch.

«Высокий спрос свидетельствует о прогрессе, достигнутом украинскими властями в устранении экономических дисбалансов и укреплении макроэкономической политики страны. Сделка снижает риск рефинансирования, поскольку часть выручки будет использована для выкупа 1,6 млрд долларов бумаг со сроком погашения в 2019 и 2020 годах», - отмечает агентство, сообщает «Экономическая правда».

«И это еще больше увеличит резервы, которые в августе выросли до 18 млрд долларов с 15,4 млрд долларов в январе, частично из-за последней выплаты МВФ (1 млрд долларов после завершения третьего обзора программы в апреле), второго транша программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро и продажи средств резидентам», - сообщает Fitch.

Напомним, Украина разместила 15-летние облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.
ForUm

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