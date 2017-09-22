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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омельяну совместно с руководителями ряда других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в несколько аэропортов восточного региона Украины, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты «Харьков», «Днепр» и «Запорожье» был поднят Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) из-за близости указанных аэропортов к зоне АТО.

Согласно поручению премьер-министра, Мининфраструктуры поручено совместно с другими министерствами и ведомствами отработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие объяснения Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA) с целью недопущения того, чтобы стратегически важные для Украины аэропорты оказались в фактической авиационной изоляции.

 
ForUm

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