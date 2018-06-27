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В суд направлены еще 5 протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью и получения подарков, сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, составлен протокол в отношении народного депутата Украины Евгения Дейдея. Нацагентство установило, что Дейдей в сентябре 2017 вопреки требованиям пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и частей второй и третьей статьи 8 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», пользуясь депутатскими полномочиями для удовлетворения частного интереса  совершал действия в интересах себя при направлении депутатского обращения генпрокурору.

Такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях – совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены протоколы по частям первой и второй статьи 172-7 КУоАП в отношении начальника Гослекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, которая подписала приказ о выплате премий работникам службы, премировав при этом и себя.

За нарушение установленных статьей 25 Закона ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью составлен протокол по части первой статьи 172-4 КоАП в отношении начальника одного из отделов Пологовской РГА Запорожской области Анатолия Дихтяра. Чиновник выполнял работу главы государственной экзаменационной комиссии в учреждении высшего образования, что не является непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью.

Также составлен протокол по части первой статьи 172-5 КУпАП ведущего ветеринарного врача пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы госветсанконтроля Екатерины Збудчак. Установлено, что врач получила в собственность подарок (станцию ​​технического обслуживания) от гражданки, которая не является ей близким лицом, чем нарушила установленные статьей 23 Закона ограничения относительно получения подарков.

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направления его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

 
ForUm

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