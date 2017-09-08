Глава МИД России Сергей Лавров дезавуировал заявление президента РФ Владимира Путина о вводе миротворцев ООН на линию соприкосновения на Донбассе. Об этом он сказал на брифинге в Москве по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, что с инициативой выступил президент РФ, но он хотел бы уточнить детали.

По его словам, цель миссии – добиться строгого выполнения Минских договоренностей, где записано, что контроль над границей Украине будет передан только после выполнения политических договоренностей, сообщает УНИАН.

«Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

Он добавил, что РФ «давно ставила вопрос», чтобы вооружить наблюдателей СММ, но у ОБСЕ нет опыта вооруженных миссий, а у ООН – есть.

«Наше предложение заключается в том, чтобы наблюдатели ОБСЕ добросовестно четко и эффективно выполняли наблюдение за реализацией Минских договоренностей, давайте предадим им вооруженную охрану, состав которой будет определен сторонами конфликтам – Киевом, Донецком и Луганском» - сказал он.

При этом он заявил, что предложение Украины разместить миротворцев на границе с РФ не соответствует Минску-2.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

В свою очередь представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма считает неприемлемыми условия России по введению миротворцев ООН.