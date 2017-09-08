Европейская комиссия не будет инициировать процедуру приостановления безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС.

С таким заверением выступила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью «Европейской правде».

Как известно, действующее европейское законодательство дает Брюсселю право приостановить безвиз для страны, которая перестала отвечать требованиям Плана действий визовой либерализации. Вице-премьер подтвердила, что ЕК проводит мониторинг для проверки, соблюдают ли безвизовые страны обязательства по реформам.

«Сейчас мы готовим для ЕС первый отчет после начала действия безвиза. До конца текущей недели мы должны передать его в Евросоюз, расписав, как мы видим наше дальнейшее продвижение, как будем придерживаться своих обязательств», - рассказала вице-премьер.

«Я абсолютно убеждена, что украинцы не будут иметь опыта запуска механизма приостановления безвизового режима. Тут – никаких сомнений», - подчеркнула она.

Вице-премьер в то же время признала, что в работе НАПК, запуск которого был одним из критериев визовой либерализации, действительно имеются системные проблем.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.