Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма считает неприемлемыми условия России по введению миротворцев ООН на временно оккупированную территорию. Об этом Кучма заявил сегодня журналистам в Днипре.

«Не будут введены миротворцы на условиях, которые предлагает Россия. Миротворцы должны быть введены на линии столкновения на Донбассе и на российско-украинской границе. Граница - это святая святых. В том виде, в котором Россия предлагает введение миротворцев, это Украину не устраивает. Россия хочет загнать нас в такой тупик, чтобы потом нельзя было найти, как из него выйти», - сказал он, сообщает УНИАН.

По его словам, с первого и до сегодняшнего дня конфликта на Донбассе позиция России в отношении Украины не изменилась.

«Россия хочет получить еще один замороженный конфликт, имеющий большое влияние на политику и экономику. Мы должны пройти все правовые процессы, но не в таком виде, как предлагает Россия», - подчеркнул второй президент.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».