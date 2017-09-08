Обесточенная часть Луганской области вновь с электричеством. Об этом сообщают в пресс-службе Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

Подача электричества была восстановлена в 14:20. Как уточняют в Объединении, это далось ценой тяжелых усилий, мобилизации персонала и работам по переподключению энергообъектов, сообщает 112 Украина.

«При этом, ремонтные работы на ВЛ 220 кВ «ЛуТЭС-Лисичанска» еще продолжаются. ЛЭО запитало потребителей через собственные линии электропередачи, связанные с ЛуТЭС, а также с Харьковской и Донецкой областями», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня несколько населенных пунктов Луганской области осталась без электричества и водоснабжения из-за аварии на электросети.