Комиссия по вопросам установления фактов нарушения регламентных документов ФХУ и IIHF рекомендовала Совету Федерации хоккея принять соответствующие санкции, а именно дисквалифицировать Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы от участия в любых соревнованиях по хоккею с шайбой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

«В Федерацию хоккея Украины поступили сведения о совершении Эдуардом Захарченко и Владимиром Вариводой неправомерных действий, направленных на манипулирование результатом матча Украина - Южная Корея, состоявшегося 28 апреля 2017 года в рамках чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А. Учитывая, что спортсмены не признали подлинность расписок, комиссией было принято решение провести частное почерковедческое исследование этих документов в Украинском центре судебных экспертиз. Выводы экспертов свидетельствуют, что данные расписки написаны Захарченко и Вариводой соответственно», - заявил председатель комиссии, вице-президент Федерации Георгий Зубко.

В действиях игроков усматриваются признаки правонарушения, определенного Кодексом Поведения IIHF, а именно участие прямо или косвенно в неправомерных действиях, которые могли повлечь манипулирование результатом матча.

На основании этого комиссия рекомендовала Совету Федерации принять соответствующие санкции, а именно дисквалифицировать игроков от участия в любых соревнованиях по хоккею с шайбой.

«Мы не рассматривали, был матч «сдан» или нет. Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм Федерации хоккея Украины и Международной федерации хоккея. Совет Федерации в соответствии со своим уставом, уставом и Кодексом поведения Международной федерации хоккея дисквалифицировал хоккеистов Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу от участия в соревнованиях с последующей передачей соответствующих материалов в правоохранительные органы, Международную федерацию хоккея и Министерство молодежи и спорта Украины», - прокомментировал решение президент федерации Анатолий Брезвин.

При этом Комиссия не прекращает свою работу и расследует информацию о других матчах.

«Мы не прекращаем свою работу. Продолжаются расследования и по другим фактам. В ближайшее время могут появиться новые фигуранты дела и не только среди спортсменов, но и среди функционеров команд», - заявил Зубко.

Напомним, СМИ сообщили, что два хоккеиста сборной Украины признались в сдаче матча команде Южной Кореи на чемпионате мира 2017 года в дивизионе 1А.

В распоряжение журналистов попали расписки голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы.

Согласно этим документам, игроки якобы обязались вернуть 30 тыс. долл., если не выполнят поставленную задачу.

Игра состоялась 28 апреля и завершилась победой Южной Кореи со счетом 2:1 в серии буллитов.