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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов потребует наказать игроков сборной Украины по хоккею, если будет доказана из вина в сдаче матча с командой Южной Кореи на чемпионате мира.

«Жду подробной информации от Федерации хоккея Украины. Если это окажется правдой, буду требовать наказания по всем нормам спортивного права. Как бы обидно не было, мы не имеем права скрывать такие факты, а наоборот – показать пример борьбы с «договорняками», - написал он в Facebook.

Спорт и бизнес взаимосвязаны, это правильно и нормально, когда это честный спорт и честный бизнес. Договорные матчи были, есть и останутся позором, а те, кто принимает участие в этих схемах, от менеджеров до игроков - должны быть строго наказаны, согласно действующему закону Украины.

«Договорные матчи были, есть и останутся позором, а те, кто участвуют в этих схемах, от менеджеров до игроков, должны быть строго наказаны в соответствии с действующим законом Украины», – резюмировал министр.

По данным СМИ, два хоккеиста сборной Украины признались в сдаче матча команде Южной Кореи на чемпионате мира 2017 года в дивизионе 1А.

В распоряжение журналистов попали расписки голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы.

Согласно этим документам, игроки якобы обязались вернуть 30 тыс. долл., если не выполнят поставленную задачу.

Игра состоялась 28 апреля и завершилась победой Южной Кореи со счетом 2:1 в серии буллитов. Стоит отметить, что для сборной Украины, которая к тому моменту уже вылетела во второй дивизион, эта встреча ничего не решала.

 
ForUm

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