Сборная Украины по хоккею потерпела четвертое поражение в четырех матчах чемпионата мира в Дивизионе 1А, который проходит в эти дни в Киеве.

В своем предпоследнем поединке на турнире украинцы уступили команде Казахстана со счетом 2:4. Уже на 4-й минуте лидер казахской сборной Доус подправил мяч в ворота между щитков нашего вратаря Богдана Дьяченко и открыл счет. Еще один гол «сине-желтые» пропустили перед самым перерывом - отличился Сен-Пьер, сообщает УНИАН.

Второй период был за украинской командой. В течение двух минут хозяева сравняли счет: на 35-й минуте шайбу забросил Нименко, а на 36-й - Бабинец. Впрочем, в заключительном отрезке удача вновь отвернулась от украинской сборной, которая пропустила две шайбы.

Казахстанцы выиграли со счетом 4:2.

Казахстан - Украина - 4:2 (2:0; 0:2; 2:0)

Голы: 1:0 - Доус (Семенов, Боченски, 03:21), 2:0 - Сен-Пьер (Боченски, Бойд, 19:59), в большинстве, 2:1 - Нименко (Победоносцев, Лялька, 14:25), 2:2 - Бабинец (Катрич, Варивода, 15:16), 3:2 - Михайлис (Старченко, 01:59), 4:2 - Боченски (Доус, 17:04), в большинстве. После пяти дней турнира лидером остается сборная Кореи, у которой 9 очков после 3 игр.

Турнирное положение: 1. Корея - 9 очков (3 игры), 2. Казахстан - 8 (4), 3. Австрия - 6 (3), 4. Польша - 4 (3), 5. Венгрия - 3 (3), 6. Украина - 0 (4).