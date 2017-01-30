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Хоккеисты канадской команды Dauphin Kings вышли на матч Молодежной хоккейной лиги в форме, выполненной в стиле украинских вышиванок, украшенных традиционным орнаментом. Об этом сообщается в Twitter команды.

Фамилии игроков и название команды были написаны по-украински, передает УНИАН.

Матч прошел в рамках шоу «Украинская ночь» и завершился победой «королей» со счетом 3:2.

Дофин – город на юге Канады (Манитоба) с населением менее 10 тысяч человек. Украинцы составляют самую большую этническую группу в городе – более 40% населения.

 
ForUm

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