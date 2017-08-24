Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 26-ю годовщину независимости.
Главные празднования на государственном уровне проходят в столице.
Так, в центре Киева пройдет военный парад, в котором примут участие 4,5 тыс. военнослужащих.
Кроме того, в параде войск примут участие 10 иностранных военных подразделений, из которых 9 – из государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО).
Также на параде будут присутствовать 11 министров обороны иностранных государств, в том числе министр обороны США Джеймс Мэттис.
В 21:00 на Майдане Незалежности состоится совместный концерт Национального Президентского оркестра Украины и духового оркестра Военно-воздушных сил США.
Также в четверг в Киеве пройдут «забег в вышиванках» на Русановской набережной, парусная регата – на 6-м причале речного вокзала, праздничный концерт на Контрактовой площади, праздник искусств на Андреевском спуске.
С 22 по 27 августа на Крещатике будет работать выставка современного вооружения и военной техники, посвященная 26-й годовщине независимости Украины, а на Европейской площади – выставка исторической техники, посвященная 100-летию армии Украинской народной республики. Примерно треть экспонатов будет представлять собой совершенно новую технику, которую после окончания выставки (28 августа) доставят в зону АТО.
Порядок и безопасность в Украине будут обеспечивать около 15 тыс. правоохранителей - сотрудников Нацполиции, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, специалистов ГосЧС.
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