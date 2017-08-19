Двое игроков национальной сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и Владимир Варивода признались в сдаче матча против Южной Кореи, который состоялся 28 апреля в рамках чемпионата мира-2017.

Расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы оказались в распоряжении Обозревателя.

Хоккеисты пообещали вернуть по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата – сборная Украины должна проиграть Южной Корее 2 и более шайбы.

По информации издания, одним из организаторов преступной схемы является бывший главный тренер харьковского хоккейного клуба «Витязь» Алексей Лазаренко.

Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании в понедельник, 21 августа.

Напомним, поединок со сборной Южной Кореи был последним для нашей сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в Дивизионе ІА. Украинцы, уже вылетев в Дивизион ІB, в результате уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).

Сборная Южной Кореи впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.