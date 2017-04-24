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В матче второго тура чемпионата мира по хоккею в Дивизионе I-A, который проходит в Киеве, сборная Украина уступила полякам со счетом 1:2.

Сборная Польши открыла счет в матче за 4 секунды до окончания первого периода, когда точный удар удался Томашу Малашински. Он завершил комбинацию с участием Гжегожа Пасьюта и Патрика Вронки, сообщает УНИАН.

В концовке второго периода, на 39-й минуте, Роман Благой после подачи Сергея Кузьмика сравнял счет в матче - 1:1. Но, в третьем периоде, на 47-й минуте, Дамьян Капица после комбинации с участием Мацея Кручика и Кристина Дзюбински, забил победный гол - 1:2.

Таким образом, украинская команда проиграла второй матч подряд в основное время и не имеет ни одного очка в турнирной таблице. Ранее украинцы проиграли сборной Венгрии со счетом 3:5.

Лидирует команда Южной Кореи, на счету которой 6 очков. Далее идут - Венгрия, Польша, Казахстан - по 3, Австрия и Украина (0).

 
ForUm

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