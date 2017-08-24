За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие, в результате один украинский военный был ранен, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, 4 раза по разным направлениям, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, наемники били по украинским укреплениям в авдеевский промзоне. Кроме того, на донецком направлении под огонь врага попали опорные пункты у Зайцево и шахты Бутовка. А около 23:00 преступники почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорска.

На луганском направлении в конце суток противник дважды открывал огонь из 82-миллиметровых минометов в районе Новоалександровки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения. Также случаи применения боевиками гранатометов зафиксированы на подступах к Катериновке и Крымскому.

На приморском направлении бандиты обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

«На большинство вооруженных провокаций врага бойцы ВСУ отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия, незапрещенного минского договоренностями», - заявили в штабе.