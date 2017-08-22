Экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов считает решение суда, позволившего его заочное осуждение в деле «Укртелекома», пародией на правосудие и намерен добиваться привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Получив и прочитав полного текста соответствующего определения, могу смело утверждать, что это пародия на правосудие. Если убрать из этого определения переписанное ходатайство следователя, то мотивировочная часть и позиция суда уместилась в пару коротких абзацев», — отметил он.

Для наглядности Арбузов опубликовал возражения его адвокатов и определение судьи Москаленко. По мнению бывшего главы Нацбанка, все неоспоримые доводы защиты были попросту проигнорированы, сообщает «Капитал».

Кроме того, Арбузов выложил отрывок из официальной аудиозаписи судебного заседания, на которой, по мнению политика, прокурор своими невнятными ответами на четкие вопросы адвоката констатирует отсутствие обоснованного подозрения.

«Судья в нарушение закона не указала мотивов отклонения доказательств защиты. Действительно, а зачем думать над контраргументами. Для большинства представителей пост майданной Украины в любых креслах думать вообще не свойственно. Венцом же этого творения псевдо правосудия стала констатация аргумента защиты, который мои адвокаты в своих возражения попросту не указывали. Это в части якобы возражений против порядка объявления мне подозрения, хотя мои адвокаты говорили исключительно о необоснованности подозрения по сути. Я уважаю обоснованное мнение каждого, даже если оно отличается от моего. Но у судьи Москаленко его просто нет, никакого мнения нет, только бездумное копирование позиции прокуратуры. То есть она фактически сыграла роль палача, а не судьи, за что должна понести как минимум дисциплинарную ответственность», — убежден он.

Арбузов написал, что приложит для этого максимум усилий.

«Убежден, что если принимающие такие псевдорешения судьи будут оставаться безнаказанными, то правосудие в Украине окончательно и бесповоротно исчезнет», — подчеркнул он.