Утверждения представителей правоохранительных органов о причастности экс-главы НБУ Сергея Арбузова к оффшорным фирмам, фигурирующим в деле о спецконфискации «средств Януковича», не имеют под собой оснований, порочат честь и вредят деловой репутации политика. Об этом идет речь в официальном заявлении для прессы адвоката Сергея Арбузова Евгения Пелихоса.

«09.11.2017 Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало на своем официальном сайте информацию о якобы подконтрольности Сергею Арбузову компании, связанной с офшором Quickpace Limited, со счетов которого были списаны денежные средства в порядке спецконфискации. Эта информация была широко распространена в СМИ.

Данное утверждение является абсолютно безосновательным. Как адвокат Сергея Арбузова, я официально заявляю, что ни одна из указанных компаний не принадлежит моему клиенту, никогда не принадлежала и не находилась под его контролем. А, учитывая, что указанные компании-нерезиденты упоминаются как участники преступных схем, утверждение о принадлежности одной из них моему клиенту Сергею Арбузову порочит его честь и вредит деловой репутации», - написал адвакат, сообщает «Капитал».

Он считает недопустимым распространение ложной и непроверенной информации со стороны государственного органа такого уровня как Национальное антикоррупционное бюро Украины. Более того, по мнению юриста, речь идет не просто о служебной халатности.

«Есть основания полагать, что в данном случае речь идет об умышленной дискредитации моего клиента, поскольку еще два года назад я подал в Генеральную прокуратуру Украины подписанное лично Сергеем Арбузовым официальное заявление о том, что указанные предприятия не находятся в его собственности», - отметил Евгений Пелюх.

«К сожалению, приходится констатировать, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, вместо реальной борьбы с коррупцией, принимает участие в организованной нынешней властью травле политических оппонентов. Тем самым данный орган пошел по бесславному пути, по которому уже прошли многие другие государственные структуры, растерявшие авторитет среди собственных граждан и мирового сообщества», - полагает юрист Сергея Арбузова.

Он написал, что действия работников НАБУ будут обжалованы в судебном порядке с целью заставить их опровергнуть клевету.