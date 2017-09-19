К концу 2018 года национальная валюта девальвирует до уровня 35 гривен за доллар. Такой прогноз на своей странице в Facebook сделал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2018 год прогнозирует курс гривны на конец следующего года на уровне 30,1 грн/долл. Арбузов же считает, что к этому прогнозу можно смело накидывать еще 10-15%.

Бывший глава НБУ отметил, что, учитывая глубину падения ВВП и исходя из низкой базы сравнения, Правительство может в течение нескольких лет, практически ничего не делая, получать рост на 2-4% в год. Однако этого недостаточно для стабилизации курса национальной валюты.

«В Украине фактически произошла деиндустриализация экономики, доля промышленности в экспорте сократилась и продолжает падать, и изменить этот тренд в ближайшее время нынешней власти не удастся. Поэтому гривна сейчас стала полностью зависима от сырьевой (в нашем случае аграрной) модели экономики. Последствия этой модели мы видим в ежегодных колебаниях курса, весной - укрепление гривни, осенью девальвация», - написал он.

Кроме того, Арбузов напомнил, что в 2018 году Украине предстоит обслуживать выросший госдолг и производить выплаты по нему.

«По этим статьям расходы будут намного больше, чем в 2017 году, также скажется политика ограничения на переводы работающих украинцев из РФ. Все это будет давить на гривну, и курс неуклонно будет расти. Думаю цифра в 35 грн по итогам 2018 года - вот более реалистичный сценарий для Украины», - предрекает он.