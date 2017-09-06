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Стартовавший в конце августа рост курса доллара является объективным следствием роста гривневой массы в обращении и макроэкономических факторов. Причем гривна продолжит падение и в итоге курс национальной валюты может достичь значения 29 гривен за доллар. Такой прогноз на своей странице в Facebook сделал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

По мнению бывшего главы НБУ, причина стартовавшего в конце августа роста курса доллара — изменение объема наличных средств.

«Только за последние несколько дней августа (начиная с 28.08.2017), в «кэш» вышло порядка 6 млрд грн. Причина проста, население размещает депозиты таким образом, чтобы снять их перед ежегодным началом осенних политических баталий. Также Госказначейство и Фонд гарантирования вкладов физических вывели из банковской системы порядка 9 млрд. грн., повторив тем самым ситуацию начала года», — написал он.

Причины же будущих проблем, по мнению экс-банкира, — отсутствие перспектив роста экспорта, гарантированный рост импорта, а также негативные процессы в экономике, которые власть никак не собирается лечить.

«Основные маркеры негативного прогноза:
— счет текущих операций по итогам семи месяцев 2017 г. составил «минус» $2,16 млрд. (против $1,37 млрд. в 2016). Причина — трансформация роста доходов населения в импортные бытовые товары увеличение капитальных инвестиций в экономике, которые пошли на закупку технологического импорта и основных средств;
— существенно ухудшился баланс товаров: — $4,25 млрд. в этом году против — $2,65 млрд. в прошлом. Новое не создаем, все больше закупаем заграницей;
— отрицательное значение доходов от инвестиций увеличилось с — $2,6 млрд до — $3,2 млрд. Иностранные инвесторы распределяют доходы и стараются по возможности их выводить из страны. Инвестиционный потенциал Украины пока реализуется лишь на бумаге многочисленных планов и проектов;
— инфляция уже сейчас она на запланированных 8% по году, а впереди ведь осень с ее тарифами и ростом цен на продовольствие. Так что ждем выхода на 15%, что чревато разбалансировкой основных макроэкономических показателей, в первую очередь курса гривны, ведь мы помним, что наша национальная валюта привыкла девальвировать не меньше, чем на показатель потребительской инфляции;
— НДС. Уже сегодня не возмещено около 9,6 млрд грн, а также необходимо «уточнить» заявки на сумму 10,5 млрд. грн. Таким образом, имеем НДС на сумму более 20 млрд, и его размер к концу года будет только увеличиваться. И тут государству придется сделать непростой выбор: либо заигрывать с мировыми кураторами и реально помочь бизнесу — возместить налог в полной сумме, что, несомненно, внесет свою лепту в раскачку курса гривны под новый год, либо с невозмутимым видом продолжать дальше «уточнять» верность формирования», — написал бывший глава НБУ.

Упрощенно, по мнению Арбузова, новый курс можно посчитать, добавив к сегодняшнему курсу 25,5 15% инфляционных ожиданий. Таким образом, доллар должен стоить 29 гривен.

Причем это, по его словам, простой, базовый прогноз, без учета замедления экономического роста, усиления инфляционных процессов вследствие роста пенсионных выплат и роста тарифов, а также возможного оттока гривневых депозитов из банков.

Ключевую же роль этой осенью, по мнению Арбузова, будет играть кредит МВФ в размере до $2 млрд.

«Именно на этом власть рассчитывает «проскочить». Правда за это нужно будет заплатить пенсионной и медицинской реформой. Их логика понятна, аграрной стране достаточно и 25 млн. украинцев. Вопрос, когда на это согласились мы?» — написал он.
ForUm

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