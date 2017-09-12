Вопреки желаниям властей Украине не удалось отказаться от российского рынка и переориентироваться на рынки стран ЕС. Об этом в своем видеоблоге заявил экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

Он сравнил ситуацию с торговым балансом страны в 2013 году и за первое полугодие 2017 года. На начало 2014 года торговый оборот Украины с Россией и Европой составлял порядка 50 млрд. евро. И пропорции были одинаковые – Украина торговала и с Россией, и с Европой примерно на одну и ту же сумму. Потом произошел Майдан и к власти пришли люди, объявившие Россию врагом, заявившие, что Украине необходимо снижать товарооборот с Россией и увеличивать торговлю с Европой. Но если первое сделать удалось, что второе – не получилось, считает Арбузов.

«Несмотря на все заявления политиков, экономика развивается в том направлении, в котором она может развиваться. Импорт из РФ в Украину вырос на 41%, а импорт из ЕС – на 24%. Экспорт и в Россию, и в Европу вырос по 26%. Это говорит о том, что экономические принципы победили политические лозунги», - заявил он.

При этом, по мнению бывшего чиновника, важно то, какие именно товары Украина покупает и продает в России и Европе. Согласно статистике, за 1 половину 2017 года Украина поставляла в Европу продукцию черной металлургии, машиностроения, химию. Импортировала – также продукцию машиностроения, нефтепродукты, химию. В Европу же Украина поставляет, в основном, продукцию АПК, а ввозит оттуда готовую продукцию. Т.е. тот баланс, который выстраивается в отношениях с Европой, является нерациональным - мы продаем сырье, не оставляя себе добавочную стоимость и налоги.

Сергей Арбузов также напомнил о то, что страна потеряла от разрыва экономических связей с традиционными торговыми партнерами примерно столько же, сколько вяла в долг у МВФ.

В то же время, он считает, что в конечном итоге экономика все равно окажется сильнее политики.

«Пока власть попрощается с традиционными торговыми партнерами, народ попрощается с этой властью», - предрекает он в своем видео.