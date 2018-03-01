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Швейцарская Конфедерации 16 января 2018 года прекратила действие мер ограничительного характера против экс-главы НБУ, бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова. Об этом идет речь в документе, копию которого предоставил адвокат политика Евгений Пелихос, сообщает «Капитал».

Юрист полагант, что вслед за Швейцарией санкции отменят и другие страны.

«Учитывая, насколько авторитетно и уважаемо мнение Швейцарии не только на европейском континенте, видится, что в ближайшее время с такой позицией согласятся и другие авторитетные организации, которые доверившись украинской власти, на самом деле безосновательно применяли меры ограничительного характера, в частности и к Арбузову С.Г.», - подчеркивается в заявлении для прессы.

По мнению адвоката, решение в Швейцарии было принято после глубокого анализа всех аргументов как украинской власти так и защиты Арбузова.

«Приняв решение в пользу Арбузова С.Г. власти Швецйарии подтвердили всему миру, что никаких правонарушений в действий Сергея Арбузова никогда не было», - убежден Пелихос.

Юрист считант несостоятельными заявления украинских властей о том, что санкции с бывших топ-чиновников в Европе снимаются исключительно вследствие отсутствия там их счетов и активов.

«То, что ни счетов, ни другого имущества Арбузова С.Г. на территории стран Европы никогда не было, всем всегда было известно, в т.ч. и до наложения соответствующих санкций, основной целью которых является предотвращение возможности осуществлять любую экономическую деятельность», - подчеркивается в заявлении адвоката.

 
ForUm

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