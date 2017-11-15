Повестку о вызове на допрос экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова в Генпрокуратуре оформили с нарушением Уголовно-Процессуального Кодекса Украины. Об этом идет речь в сообщении для СМИ, распространенном адвокатом Арбузова Евгением Пелихосом, пишет Капитал.

«Повестка о вызове на допрос моего клиента была обнародована на сайте Генеральной прокуратуры Украины по интернет-ссылке. О каком надлежащем расследовании уголовных производств Генпрокуратурой может идти речь, когда они даже повестку оформили с нарушением УПК Украины? Так, там не указан процессуальный статус моего клиента, что грубо нарушает требования п. 5 ч. 1 ст. 137 УПК Украины, согласно которой в повестке должен быть указан процессуальный статус, в котором находится вызываемое лицо», - отметил адвокат.

Юристу непонятно, о чем вообще собираются допрашивать его клиента вместе с бывшим руководителем НАК «Нафтогаз Украины» и бывшими министрами энергетики и угольной промышленности, поскольку должности, которые занимал Сергей Арбузов, не были связаны с энергетикой.

«Такие абстрактные документы, на мой взгляд, публикуются Генпрокуратурой лишь с целью дискредитации моего клиента, для создания вокруг его фамилии негативных ассоциаций и банального давления на Арбузова. Это делается также потому, что все уголовные производства, инициированные этим правоохранительным органом против Сергея Арбузова не выдерживают никакой критики», - считает Пелихос.

Он отметил, что существующие уголовные дела не только не передаются в суд, но и вообще не расследуются. Об этом свидетельствуют, в частности, сведения в едином реестре судебных решений, где видно, где за последние месяцы следователи не совершено ни одного значимого процессуального действия.

«Так, дело о создании телеканала БТБ расследуется уже три с половиной года и за это время Генеральная прокуратура так и не смогла выдвинуть Сергею Арбузову обвинения, поскольку ни одной государственной копейки в результате создания телеканала растрачено не было - сейчас на базе канала БТБ функционирует телеканал иновещания UATV. В рамках дела БТБ уже третий раз поменяли следственную и прокурорскую группы, изменено подозрение с присвоения на растрату, которой также не было, потому что имущество никуда не делось, прекращен международный розыск по каналам Интерпола», - напомнил юрист.

В своем обращении к СМИ адвокат также прокомментировал подозрение Арбузову по делу Укртелекома.

«Могу заявить, что по этому делу также никакого расследования не проводится, поскольку оно было начато исключительно с целью повторного объявления Сергея Арбузова в международный розыск. В связи с предъявлением этого безосновательного подозрения самой Генпрокуратурой было начато досудебное расследование по факту привлечения заведомо невиновного человека к уголовной ответственности», - напомнил он.

По мнению адвоката, прокуратура сообщает обществу о новых делах и приписывает к ним Арбузова только для того, чтобы постоянно привлекать внимание общества к своей бурной деятельности. Никаких правовых причин для появления все новых заявлений ГПУ Пелихос не видит.