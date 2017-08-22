Россия нанесла Украине 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен убытков вследствие оккупации Крыма. Об этом на пресс-конференции во вторник сказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

«В 2014 году по просьбе Министерства юстиции гильдия оценщиков оценила убытки вследствие оккупации в сумме более 1 трлн гривен», - отметил он.

По словам Мамедова, здесь учтено и «скифское золото», и археологическое наследие, и произведения искусства, сообщает «Украинская правда».

Как известно, оккупация Россией Крыма продолжается с весны 2014 года. Таким образом оккупанты присвоили все предприятия и объекты инфраструктуры полуострова, которые по закону принадлежат Украине.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.