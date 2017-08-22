Харьковский адвокат Андрей Слюсарь, который представляет в конфликте аграрного холдинга «Агросвит» интересы акционера Александра Бичуча, действует против своего клиента, используя его как «дойную корову» вот уже более двух лет. Он не только подставляет Бичуча и свою юридическую команду, но и делает невозможным цивилизованное разрешение корпоративного конфликта.

Андрей Слюсарь – личность довольно известная в харьковских юридических кругах. Он преподает в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, профессор, имеет звание «доктор наук», работает на кафедре трудового права. В профессиональной среде его иронично называют «шановний науковець».

За долгие годы юридической практики у Слюсаря выработался свой фирменный стиль. Ему ничего не стоит повысить голос в зале суда, оскорбить судью, инсценировать обморок, даже вызвать скорую помощь, если ситуация развивается по невыгодному для него сценарию. Или пытаться заблокировать судебное заседание, если его – совершенно аргументированно – не допускают к участию в нем. После очередной такой выходки суд вынужден был вынести отдельное решение по Слюсарю и направить его в дисциплинарно-квалификационную комиссию адвокатуры Харьковской области, приложив диск с записью «художеств» юриста-артиста.

Но это мелочи по сравнению с тем, какие стратегии он выбирает для своих клиентов. Вот лишь несколько кейсов, где Слюсарь не только проявил себя как беспринципный юрист, для которого не существует границ морали и закона, но и адвокат, который своими действиями вредит и собственному клиенту, и интересам дела.

Так, именно Слюсарь заблокировал мирное разрешение корпоративного конфликта между акционерами «Агросвита» Сергеем Полумысным и Александром Бичучем. В процессе конфликта, который тянется уже более двух лет, был момент, когда обе стороны могли договориться. 9 марта этого года они подписали Меморандум о прекращении спора, справедливом разделе активов и дальнейшем управлении ими.

Однако в последний момент Бичуч (по совету Слюсаря), вышел из процесса. Вместо этого они использовали другую стратегию, конечной целью которой было 100%-е отчуждение компании Бичучем. Эта стратегия, например, включала в себя такие совершенно незаконные и даже уголовно наказуемые действия, как подлог документов. Так, представляя «Агросвит» во время рассмотрения дела о взыскании 11 млн. гривен в харьковских судах первой и апелляционной инстанций, адвокаты команды Слюсаря в последний день представили суду подложные документы, по которым компания якобы переуступила долг другой фирме – ООО АТК «Мрия». Суд не принял фальшивые документы, внезапно появившиеся в последний момент. Результатом такой «квалифицированной адвокатской помощи» стало взыскание с компании уже не 11, а 17 млн. гривен.

Не брезгуют Слюсарь и его юристы и подделкой документов для Верховного суда Украины. Так, в прессу попали копии документов, которые Слюсарь подавал в ВСУ, среди которых – решение Харьковского апелляционного хозяйственного суда. Если сравнить копию оригинала судебного решения и тот документ, который юристы Слюсаря подали в суд, выяснится масса несоответствий. Не совпадают реквизиты на круглой мокрой печати, на подделке стоит более крупная печать «копия», да и текст судебного решения существенно переписан в интересах Слюсаря и его команды. Этот вопиющий факт – повод для беспокойства всей правоохранительной системы. Решение суда, которое принято именем Украины и является фактически Законом, переписано в своих интересах наглым адвокатом.

Понятно, что на этом фоне Слюсарю уже ничего не стоит подделать и протокол участников собрания компании и принести его в суд, во время которого рассматривалось дело о взыскании 69 миллионов в пользу «Агросвита». Правда, позже вышел скандал: директора, чьи «подписи» стояли под протоколом, опровергли свое участие в указанном собрании.

Подделка документов – серьезное преступление, и, когда будет доказана вина адвоката в его совершении, ему будет грозить наказание похуже, чем выводы дисциплинарной комиссии.

Еще одна специализация Андрея Слюсаря – разработка фиктивных схем. Так, в прессе всплыла схема о фальшивой задолженности в 400 млн. грн, которую Слюсарь и его команда придумали, чтобы Бичуч смог присвоить компанию «Агросвит». Схема не нова: речь идет о мусорных ценных бумагах, чья договорная цена в десять раз превышает номинальную. С помощью подставных лиц, перенесения проведения судебного заседания в соседнюю область, и ряда других махинаций и незаконных решений, «Агросвит» оказался «должен» Бичучу 400 млн грн.

Самое смешное в этой истории, что оспаривать задолженность «Агросвита» в суде должен был и взялся именно Слюсарь. И, поскольку схема была шита белыми нитками, разбить ее в пух и прах в суде не составило бы труда даже юристу-третьекурснику. Но Слюсарь и пальцем не пошевелил, чтобы доказать фиктивность задолженности, а, наоборот, своим непосредственным участием прикрыл эту фиктивность от посторонних взглядов. В результате суд обязал компанию выплатить 400 млн. грн. компаниям, подконтрольним Бичучу.

Проблема в том, что сомнительные юридические стратегии, полулегальные схемы, обман, подлог документов и цирковые представления Слюсаря в судах – уже не раз доказали свою несостоятельность. За все это время ни одного серьезного дела Слюсарь не выиграл. Единственное, чего он добился – загнал и без того сложный процесс в глубокий тупик, лишив своего клиента Александра Бичуча возможности выйти из конфликта достойно и с минимальными потерями.

Побуждения Слюсаря очевидны: он не заинтересован в прекращении дела, ему выгодно, чтобы процесс затягивался до бесконечности, ведь это дает ему возможность «доить» щедрого и наивного клиента еще долгие месяцы, а если повезет, то и годы. А поскольку законные идеи у Слюсаря давно исчерпались, он придумывает все более чудовищные схемы, за которые рано или поздно придется кому-то отвечать. Бичуч спрятался за границей от греха подальше. Серьезно поиздержавшись в этой борьбе, оплачивая безумные проекты адвоката и его услуги, он продал все свое имущество и успел убежать до того, как правоохранительные органы перекроют ему выезд из страны.

Адвокат Слюсарь со своими помощниками, наоборот, финансово окрепли за счет такого неразборчивого и недальновидного клиента и, наверное, уверены в своей безнаказанности. Однако ответственность – рано или поздно – наступит и для Слюсаря, и для его команды. И, судя по всему, ждать этого осталось недолго.

Открытым остается лишь один вопрос: сколько еще клиентов были подобным образом «обслужены» адвокатом Андреем Слюсарем и скольких еще он успеет «обслужить»?