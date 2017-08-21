также в разделеОбщество
На Западе Украины объявлено штормовое предупреждение 31
«Не о чем беспокоиться»: Немецкая группа выступила в Крыму 59
В Украину идут дожди и похолодание 1060
Капитан ВСУ требовал взятки с подчиненных, угрожая отправкой на передовую 59
В Одессе задержали женщину, опубликовавшую видео с подвешиванием собаки 98
Пограничники задержали бывшего боевика, пытавшегося выехать из ОРДО 37
Сытник: Суды саботируют дела НАБУ 39
В зоне АТО обострение. ВСУ предлагали боевикам перемирие 184
Резонансное ДТП на Львовщине: суд арестовал охранника Дыминского 47
Суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму 234
Полиция сообщила подробности задержания банды автоугонщиков 106
Прокуратура заявила о бесчеловечном обращении с заключенными Одесского СИЗО 81
В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности 161
ГосЧС сообщает о локализации лесных пожаров в трех областях 45
Наблюдатели ОБСЕ будут круглосуточно патрулировать Станицу Луганскую 65
Суд отправил под домашний арест чиновников «Укрзализныци» 110
МИД просит украинцев избегать людных мест и носить паспорт в Испании 51
Князев: Ликвидированы 5 угонщиков «Лексуса» Фацевича 347

Из Киева в Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников – участников международного творческого проекта «Три Софии: София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая». Об этом сообщает Российский центр науки и культуры в Киеве.

«Вместе со своими коллегами – молодыми живописцами из Беларуси и России – они примут участие в пленэрах, творческих встречах, дискуссиях. Итоговая выставка будет развернута 2 сентября в Софийском соборе в Полоцке и станет одним из главных событий празднований 1155-летия этого древнего белорусского города и 500-летия белорусского книгопечатания», - говорится в сообщении.

Проект реализуется Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ при поддержке Россотрудничества, Министерства информации Беларуси, Украинского фонда культуры и приурочен к 1030-летию Крещения Руси.

Напомним, 12 августа Российский центр науки и культуры в Киеве отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».

Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение в Верховной Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Туфли мужские летние 2017