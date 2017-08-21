Из Киева в Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников – участников международного творческого проекта «Три Софии: София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая». Об этом сообщает Российский центр науки и культуры в Киеве.

«Вместе со своими коллегами – молодыми живописцами из Беларуси и России – они примут участие в пленэрах, творческих встречах, дискуссиях. Итоговая выставка будет развернута 2 сентября в Софийском соборе в Полоцке и станет одним из главных событий празднований 1155-летия этого древнего белорусского города и 500-летия белорусского книгопечатания», - говорится в сообщении.

Проект реализуется Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ при поддержке Россотрудничества, Министерства информации Беларуси, Украинского фонда культуры и приурочен к 1030-летию Крещения Руси.

Напомним, 12 августа Российский центр науки и культуры в Киеве отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».

Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение в Верховной Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.