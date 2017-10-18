Российского художника-акциониста Петра Павленского, задержанного ранее за поджог фасада Банка Франции, отпустили из-под стражи и поместили в психиатрический стационар префектуры полиции. Об этом вечером во вторник, 17 октября, сообщили газеты Le Figaro и Le Parisien, передает DW.

Спутницу Павленского Оксану Шалыгину пока оставили под стражей. По информации изданий, обоим подозреваемым предъявлены обвинения в «умышленном поджоге с использованием зажигательных веществ», а расследование дела передано в ведение районной полиции.

В ночь на 16 октября Петра Павленского задержали на площади Бастилии в Париже, где он поджег фасад Банка Франции. Как сообщила в Twitter активистка Сара Константен, российский художник-акционист провел акцию с целью «разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции».

Павленский покинул Россию в январе текущего года, опасаясь, что против него могут возбудить уголовное дело по обвинению в «насильственных действиях сексуального характера». В начале мая ему было предоставлено политическое убежище во Франции.

В ноябре 2015 года Павленский в рамках акции «Угроза» поджег дверь здания ФСБ России в Москве, после чего добровольно сдался полиции. Его обвинили в повреждении памятника культурного наследия, а именно здания ФСБ, и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.