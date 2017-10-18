также в разделеМир
Столица ИГИЛ Ракка пала 28
ИГИЛ угрожает терактами во время ЧМ-2018 по футболу в РФ 29
Мадрид выдвинул финальный ультиматум Каталонии 112
На Мальте взорвали авто с журналисткой, писавшей о панамских оффшорах 480
Лидер Каталонии не ответил на вопрос о независимости 47
Теракт в столице Сомали унес жизни 276 человек 74
На выборах в Австрии побеждает партия 31-летнего главы МИД 46
Польша обнаружила запись взрыва на самописцах самолета Качиньского 202
Турция запретила прием кораблей из портов Крыма 79
«Скандал на почве шпиономании»: РФ обещает ответить на высылку россиянина из Польши 52
Испания может изменить Конституцию для выхода из кризиса 145
СМИ сообщили об освобождении Ракки от террористов 31
Нидерланды хотят отменить закон о референдуме 94
Юнкер считает, что независимость Каталонии может вызвать волну сепаратизма 36
РФ пыталась сеять раздор среди американцев с помощью покемонов 43
В Швеции неизвестный стрелок ранил в центре города 4 человек 30
Израиль вслед за США решил покинуть ЮНЕСКО 69
США выходят из ЮНЕСКО 89

Российского художника-акциониста Петра Павленского, задержанного ранее за поджог фасада Банка Франции, отпустили из-под стражи и поместили в психиатрический стационар префектуры полиции. Об этом вечером во вторник, 17 октября, сообщили газеты Le Figaro и Le Parisien, передает DW.

Спутницу Павленского Оксану Шалыгину пока оставили под стражей. По информации изданий, обоим подозреваемым предъявлены обвинения в «умышленном поджоге с использованием зажигательных веществ», а расследование дела передано в ведение районной полиции.

В ночь на 16 октября Петра Павленского задержали на площади Бастилии в Париже, где он поджег фасад Банка Франции. Как сообщила в Twitter активистка Сара Константен, российский художник-акционист провел акцию с целью «разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции».

Павленский покинул Россию в январе текущего года, опасаясь, что против него могут возбудить уголовное дело по обвинению в «насильственных действиях сексуального характера». В начале мая ему было предоставлено политическое убежище во Франции.

В ноябре 2015 года Павленский в рамках акции «Угроза» поджег дверь здания ФСБ России в Москве, после чего добровольно сдался полиции. Его обвинили в повреждении памятника культурного наследия, а именно здания ФСБ, и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги