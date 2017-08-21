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Николаевские полицейские задержали товарищей, из-за действий которых произошел масштабный лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.

Сообщение о возгорании возле села Новопетровское поступило в полицию 19 августа в 12:27.

К тушению пожара были привлечены не только работники спецслужб, но и военные, неравнодушные местные жители и предприниматели. Совместными усилиями пожар был локализован, а затем и полностью ликвидирован. По предварительным данным сгорело около 80 га лесных насаждений.

Вероятной причиной возгорания леса следователи определили умышленное повреждение имущества – поджог.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские Новоодесского отдела установили 17-летнего, ранее судимого, и 21-летнего жителей Новопетровского, из-за действий которых произошел пожар.

По словам товарищей, старший из парней решил отпраздновать свой день рождения в специально отведенном месте в лесу, который граничит с населенным пунктом. Убрав перед празднованием территорию места для отдыха, мусор друзья решили поджечь неподалеку.

Не дождавшись пока он полностью сгорит, они уехали из леса, но через некоторое время вернулись в поисках мобильного телефона, который 21-летний мужчина потерял на месте для отдыха. Увидев, что начался пожар, товарищи сбежали.

Сейчас молодые люди не отрицают своей вины и дают показания следователям, убеждая в том, что поджигать лесное урочище намерения не имели.

На месте происшествия полицейские изъяли мобильный телефон одного из фигурантов.

Следственным отделением начато уголовное производство в порядке ч.2 ст.245 УК Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира, повлекшее тяжкие последствия), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Степень вины каждого из молодых будет установлено в ходе следствия.

Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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