Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ совместно с прокуратурой перекрыли канал поставок в Украину некачественных комплектующих для протезирования, в том числе бойцов антитеррористической операции.

По данным пресс-центра СБУ, частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Проверка установила, что завезенная из РФ продукция не соответствует государственным стандартам качества.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали комплектующие нескольким государственным структурам, которые специализируются на изготовлении протезов. По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать угрозу здоровью пациентов, большинство из которых являются участниками антитеррористической операции.

Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих. Оперативники СБУ также обнаружили черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Продолжаются неотложные следственные действия.