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Российский культурный центр выселили из здания Львовского областного совета, по адресу ул. Короленко, 1а.

Соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовской области, сообщает пресс-служба облсовета.

«Победа за нами. Только что мы выселили Российское культурное общество из помещения на ул. Короленко, 1а. Мы это сделали. Антиукраинское гнездо во Львове наконец закрыли!», - заявил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

Напомним, 9 марта Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселении Российского культурного центра.

Теперь областной совет планирует провести конкурс на нового арендатора этого здания. Оно будет передано одной из общественных организаций, деятельность которых связанных с АТО. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи, или же музей.
ForUm

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