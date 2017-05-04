Российский культурный центр выселили из здания Львовского областного совета, по адресу ул. Короленко, 1а.

Соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовской области, сообщает пресс-служба облсовета.

«Победа за нами. Только что мы выселили Российское культурное общество из помещения на ул. Короленко, 1а. Мы это сделали. Антиукраинское гнездо во Львове наконец закрыли!», - заявил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

Напомним, 9 марта Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселении Российского культурного центра.

Теперь областной совет планирует провести конкурс на нового арендатора этого здания. Оно будет передано одной из общественных организаций, деятельность которых связанных с АТО. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи, или же музей.