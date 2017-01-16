Художник Петр Павленский уехал из России во Францию вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми, сообщает Дождь.

В России по заявлению против него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»).

Художник отметил, что заявление на него и Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Максимальный срок наказания по 132-ой статье УК РФ — десять лет лишения свободы.

После допроса 14 января Павленский вместе с Шалыгиной и детьми уехал на автомобиле в Украину через Беларусь, а оттуда улетел во Францию.

Павленский утверждает, что это уголовное дело используется правоохранительными органами для того, чтобы устранить его от политической жизни в России. Художник заявляет, что, если уголовной статье будет дан ход, он будет просить политическое убежище у Франции.

Павленский стал известен после первой акции под названием «Шов», которую он провел в поддержку панк-группы Pussy Riot в июле 2012 года. Художник зашил себе рот и вышел с плакатом к Казанскому собору в Петербурге. По его словам, зашитый рот — это то, чего хотела добиться власть, инициируя «карательный процесс» над группой Pussy Riot. Тогда Павленского задержали полицейские и отвезли на обследование к психиатру. Врач художника счел вменяемым и отпустил домой.

Почти через год Павленский разделся и обернулся колючей проволокой около здания заксобрания Санкт-Петербурга. Художник пролежал так 20 минут, после этого полицейские разрезали проволоку, и Павленского отнесли в здание. Другая акция прошла в Москве: художник прибил мошонку к брусчатке на Красной площади. Перфоманс был приурочен ко Дню полиции. По словам Павленского, он выступил против произвола правоохранительных органов.

В мае 2016 года Мировой суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Москве освободил Павленского от наказания за акцию «Свобода» из-за истечения срока давности. Проведенная в феврале 2014 года акция была призвана выразить солидарность с событиями на Майдане в Киеве. Тогда Павленский и соратники рано утром построили на мосту в Петербурге баррикаду из покрышек и подожгли ее. При этом они били по железу, чтобы воссоздать звуки акций протеста на Майдане.

В июне Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным по статье «повреждение культурного наследия» за поджог в ноябре 2015 года двери здания ФСБ и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Сначала он был фигурантом дела о вандализме по мотивам идеологической ненависти, однако позже его действия переквалифицировали.