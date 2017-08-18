В параде в День Независимости официально примут участие военные из 10 стран, 9 из которых являются членами НАТО: Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США; знаменной группы: Латвия, Румыния, Эстония.

Также министр обороны США Джеймс Мэттис 24 августа посетит Киев.

Служба безопасности Украины предупреждает о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий и просит соблюдать разработанные рекомендации.

Прокуратура Грузии направила украинской стороне очередное требование об экстрадиции бывшего президента республики, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

В Соединенных Штатах запустили тендер на поставку для Украины очередной партии военной помощи в виде нелетального оружия и снаряжения.

У заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали автомобиль Lexus GX.

Восемь украинских бойцов, попавших в окружение под Иловайском в августе 2014 года, уже три года остаются в плену сепаратистов.

Около 10:00 вблизи села Дмитровка Петропавловского района Днепропетровской области произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового). Около 15:00 вблизи хутора Самарский произошло возгорание лесной подстилки на площади около 12 га. Очаг пожара расположен на расстоянии около 5 км от места предыдущего лесного пожара вблизи Дмитровки.

В результате теракта в Барселоне ранения получили граждане по крайней мере 18 стран, граждан Украины среди них нет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подвергается давлению из-за расследования по формуле расчета тарифа на уголь «Роттердам +», заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Народный депутат Украины Максим Поляков, который подозревается во взяточничестве, не сдал ни дипломатический, ни заграничный паспорта.

Картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года передали в Симферопольский художественный музей, не находятся в международном розыске Интерпола.

Служба безопасности Украины разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб, направленную на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур (в частности СБУ), а также политики руководства государства в вопросе обеспечения свободы слова.