Министр обороны США Джеймс Мэттис 24 августа, в День Независимости Украины посетит Киев. Об этом сообщается на сайте американского оборонительного ведомства.

Согласно информации глава Пентагона встретится с Президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтараком, передает 112 Украина.

«В ходе этих переговоров секретарь убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами», - говорится в сообщении.

Напомним, по словам помощника министра обороны Юрия Бирюкова, на военном параде 24 августа будут присутствовать министры обороны 9 стран.