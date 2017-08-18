Министерство обороны держит в секрете главный сюрприз зрителям военного парада ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщил помощник министра обороны Юрий Бирюков.

«Главный сюрприз все еще в секрете», - написал он в Facebook.

По его словам, в следующий вторник, 22 августа, пройдет генеральная репетиция парада. В ней впервые примут участие военные из 10 стран, 9 из которых являются членами НАТО.

«Официально. Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменной группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий», - сообщил Бирюков.

Кроме того, по его словам, «на параде будут присутствовать министры обороны 9 стран, заместитель министра обороны еще одной страны и множество официальных гостей и делегаций».