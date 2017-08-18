Прокуратура Грузии направила украинской стороне очередное требование об экстрадиции бывшего президента республики, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Грузия Online.
«По вопросу Михаила Саакашвили главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом», - заявили в надзорном ведомстве.
Украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.
Между тем министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и Тбилиси будет требовать его выдачи от любой страны, где он решит остановиться.
Напомним, 26 июля Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.
Саакашвили пообещал вернуться в Украину 10 сентября.
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