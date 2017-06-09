также в разделеСпорт
ФИФА признала товарищеский матч Украина - Мальта неофициальным 110
«Верес» будет играть домашние матчи во Львове 37
Кличко вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 31
Мы должны встряхнуться: Шевченко прокомментировал поражение от Мальты 56
Коноплянка готов покинуть «Шальке» 61
«Реал» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов 38
Ривненский «Верес» приняли в Премьер-лигу 53
Главным тренером киевского «Динамо» стал Хацкевич 82
Кучер покидает «Шахтер» 36
Ребров покинул «Динамо» 88
Украинскую спортсменку дисквалифицировали за допинг на восемь лет 72
Луческу жалеет, что перешел в «Зенит» 90
Месси в четвертый раз в карьере выиграл «Золотую бутсу» 42
«Зенит» уволил Луческу 78
Кличко пока не ответил на вопрос о возможном продолжении своей карьеры 141
«Днепр» вылетел из украинской Премьер-лиги 91
Суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы 56
Шевченко объявил список игроков на матч с Финляндией 47

Полузащитник сборной Украины и немецкого «Шальке»  Евгений Коноплянка может стать игроком чешской «Славии». Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на портал Sport.cz.

«Очень высоко ценю тот факт, что игрок мирового уровня, которым является Коноплянка, готов играть за «Славию», - написал в Твиттере председатель правления «Славии» Ярослав Тврдик.

Агент игрока также подтвердил факт переговоров Коноплянки с чешским клубом.

Напомним, ранее Коноплянка заявил, что готов покинуть «Шальке» из-за отсутствия игровой практики. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

167
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года