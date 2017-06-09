Полузащитник сборной Украины и немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка может стать игроком чешской «Славии». Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на портал Sport.cz.
«Очень высоко ценю тот факт, что игрок мирового уровня, которым является Коноплянка, готов играть за «Славию», - написал в Твиттере председатель правления «Славии» Ярослав Тврдик.
Агент игрока также подтвердил факт переговоров Коноплянки с чешским клубом.
Напомним, ранее Коноплянка заявил, что готов покинуть «Шальке» из-за отсутствия игровой практики.
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