Итальянский «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Шальке» и сборной Украины Евгения Коноплянки. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Tuttomercatoweb.

Представители итальянского клуба уже провели первые переговоры о возможном трансфере 27-летнего полузащитника. Ранее сообщалось, что «Шальке» выставил Коноплянку на трансферный рынок после его слов о бывшем тренере команды Маркусе Вайнцирле. Трансферная цена Коноплянки - 10-15 млн евро.

В переходе украинца заинтересована пражская «Славия», также стало известно об интересе к футболисту со стороны английского «Эвертона». В то же время Коноплянка может остаться в «Шальке». Команду возглавил новый главный тренер Доменико Тедеско и он готов дать шанс украинцу.