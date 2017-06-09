В ближайшее время может состояться встреча Президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в эфире 112 Украина сообщил глава МИД Павел Климкин.

Он отметил, что сейчас идут очень интенсивные консультации с немецкими и французскими партнерами относительно встречи в «нормандском формате»:

«Идут очень интенсивные консультации с нашими немецкими друзьями, французскими друзьями, я недавно разговаривал с французским министром иностранных дел, планируем встречу в ближайшее время, не исключена трехсторонняя встреча одновременно и с немецким министром иностранных дел», - прокомментировал глава МИД.

«Президент тоже находится в плотном контакте, думаю, в ближайшее время состоится его встреча с новоизбранным президентом Франции Макроном, поскольку перед тем, как продвигаться, надо достичь координации между нами тремя, но мы понимаем, что без ангажирования США решающего прогресса достичь трудно», - подчеркнул Климкин.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прогнозирует, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться летом.