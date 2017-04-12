также в разделеМир
Трамп: Если бы Россия не поддержала «животное» Асада, проблемы бы не было 185
Путин сравнил членов НАТО с китайскими болванчиками 990
Взрывы в Дортмунде: Футболиста «Боруссии» прооперировали, версию теракта исключили 54
Трамп: США не намерены воевать в Сирии 103
У автобуса с футболистами «Боруссии» произошел взрыв: матч перенесен 108
Минздрав Турции: В Сирии был применен зарин 96
Смоленская трагедия: Кремль прокомментировал выводы польской комиссии 128
Трамп: Северная Корея ищет неприятностей 88
Путин об обвинениях властей Сирии в химатаке: «Скучно, девочки» 132
В Сирии погибли двое российских военных 64
Страны G7 призвали Россию «прекратить лицемерие» в Сирии 45
Из-за новых правил на границах ЕС образовались заторы 175
Страны G7 не будут вводить новые санкции против РФ 117
Канада готова расширить санкции против РФ 31
Узбек признался в совершении теракта в Стокгольме 42
Сын Трампа подтвердил, что его сестра повлияла на решение отца ударить по Сирии 75
В США заявили, что ракетный удар уничтожил 20% сирийской боевой авиации 126
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в начальной школе, трое погибших 121

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. Об этом сам президент сообщил в статье за своим авторством в газете «Егемен Казахстан», сообщает ВВС.

«Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу», - отметил он.

«До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице», - пишет президент.

Переход на латиницу планируется завершить к 2025 году. По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940-м году носил политический характер.

«Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Таким образом, изменение казахского алфавита на тот или иной алфавит носило за собой политический смысл», - пишет президент.

«Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем. Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы», - подытожил президент.

Сегодня латинский вариант казахского алфавита используется казахскими диаспорами в Турции и ряде западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Также существует казахский арабский алфавит, которым тоже пользуются преимущественно эмигранты из Казахстана.

Вариант латинского алфавита, который использовался в Казахстане с 1929 по 1940 годы, известен как Яналиф или Новый тюркский алфавит. Он был разработан Комитетом по новому алфавиту при ЦИК ССР. Переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года