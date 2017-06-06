Полузащитник немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка заявил, что готов покинуть клуб. Об этом сообщает Tribuna.com.

«Я готов покинуть любую команду, где я не играю. Даже если бы это была «Барселона». Неважно, какая это будет команда. Готов пойти куда угодно, главное играть. Я бы ни за что не покинул «Севилью», если бы знал, что иду в такую яму. Для меня сейчас это яма», - сказал футболист.

По словам Коноплянки, если тренер «Шальке» остается, то он уходит из команды.