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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу считает, что совершил ошибку, возглавив эту команду. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Gazeta Sporturilor.

«Это была большая ошибка - переходить в «Зенит». Я рассчитывал повторить успех с «Шахтером», но мне не дали, ни времени, ни возможности. В Донецке у меня тоже далеко не сразу все получилось, но там в меня верили. Здесь же нужен был только результат», - отмечает Луческу.

Луческу пожаловался, что прошлым летом, когда он только пришел в команду, были проданы ее лидеры - Халк, Гарай и Витсель. Кроме того, из-за травмы полгода пропустил Данни. Единственным «светлым пятном» в команде был бразилец Джулиано, которого приобрели специально для румынского тренера и он играл, так как хотел Луческу.

Кроме того, тренер потребует от клуба компенсацию в 2 млн евро за досрочное расторжение контракта. Это половина суммы от годовой зарплаты специалиста.

Напомним, 29 мая стало известно о том, что совет директоров российского футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Мирчей Луческу. 
ForUm

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