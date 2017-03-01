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ФИФА разрешила украинскому форварду «Бетиса» Роману Зозуле превысить лимит переходов, чтобы сменить клуб, но с одним условием. Об этом сообщает UA-Футбол.

Игрок может перейти в другую команду, если она играет в чемпионате, который начинается в 2017 году.

Агенты уже ускорили процесс поиска клуба для Зозули.

Страны, чемпионаты, в которых начинаются в 2017 году: Беларусь, Грузия, Эстония, Исландия, Казахстан, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Китай, Южная Корея, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Япония, Соединенные Штаты Америки

Напомним, что в последний день трансферного окна «Райо Вальекано» взял Зозулю в аренду в «Бетиса», но против перехода выступили фанаты «Райо» и трансфер сорвался. Агенты форварда обратилась в ФИФА, чтобы получить разрешение на переход в другой клуб.
ForUm

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