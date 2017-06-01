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Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского районного суда и Апелляционного суда Киева в деле по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на начальника отдела пресс-службы Высшего спецсуда Нилу Мартынюк.

«Суд удовлетворил ходатайство адвокатов потерпевшего по делу Алексея Подольского и обязал снять гриф секретно с аудиозаписей первой и апелляционной инстанций», - сказала она.

Соответствующее решение приняла 31 мая судья Наталья Марчук.

Напомним, 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Пукач лишен звания генерал-лейтенанта, а также обязан выплатить жене журналиста Мирославе Гонгадзе 500 тыс. грн, а также 100 тыс. грн журналисту Алексею Подольскому.

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным приговор Пукачу.

 
ForUm

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