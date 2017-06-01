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Мирославу Гонгадзе лишили права представлять свои интересы в суде по делу об убийстве ее мужа. Об этом она сообщила в Facebook.

«Вчера коллегия кассационного суда во главе с председательствующей Натальей Марчук незаконно и в нарушение моих прав как потерпевшего лишила меня возможности представлять мои интересы в судебном процессе по делу кассационного производства по обвинению Пукача в умышленном убийстве Георгия Гонгадзе», - написала она.

Гонгадзе считает отстранение Валентины Теличенко, как ее представителя, беспочвенным и незаконным, и планирует подать жалобу в Высший совет юстиции, а также в Европейский суд по правам человека.

«За более чем полгода суд не смог начать судебные слушания по этому делу и это вызывает подозрение, что дело затягивается умышленно», - отметила она и напомнила, что судья Марчук является кандидатом в Верховный Суд Украины.

Напомним, 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Пукач лишен звания генерал-лейтенанта, а также обязан выплатить жене журналиста Мирославе Гонгадзе 500 тыс. грн, а также 100 тыс. грн журналисту Алексею Подольскому.

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным приговор Пукачу.

 

 
ForUm

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