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Лидер партии «Укроп» Геннадий Корбан заявил, что мэр Днипра Борис Филатов отказался от Facebook на один месяц из-за спора. 

«Борис Филатов задолбал со своим Фейсбуком и ушел из него. Сдал мне пароль от сети и гаджет – от греха подальше. Теперь он пользуется кнопочным телефоном Nokia911. Не лайкает, не комментирует, не признается в любви всенародной. Филатов работает. Не мешайте», - написал Корбан на свой странице в соцсети.

Он предложил по «немэрским вопросам» - поболтать, поругаться, пофилософствовать - обращаться к нему, так как Филатов занят городом.

«Если Борис продержится месяц в новом ритме и спрыгнет с иглы Фейсбука, выиграет 5 тыс. баксов. Это пари. Сорвется – затроллим его нещадно», - заявил Корбан.

Филатов является активным пользователем Facebook.

Последний пост на его странице датирован 31 мая, в нем мэр пишет о том, что «устал».
ForUm

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