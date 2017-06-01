Лидер партии «Укроп» Геннадий Корбан заявил, что мэр Днипра Борис Филатов отказался от Facebook на один месяц из-за спора.

«Борис Филатов задолбал со своим Фейсбуком и ушел из него. Сдал мне пароль от сети и гаджет – от греха подальше. Теперь он пользуется кнопочным телефоном Nokia911. Не лайкает, не комментирует, не признается в любви всенародной. Филатов работает. Не мешайте», - написал Корбан на свой странице в соцсети.

Он предложил по «немэрским вопросам» - поболтать, поругаться, пофилософствовать - обращаться к нему, так как Филатов занят городом.

«Если Борис продержится месяц в новом ритме и спрыгнет с иглы Фейсбука, выиграет 5 тыс. баксов. Это пари. Сорвется – затроллим его нещадно», - заявил Корбан.

Филатов является активным пользователем Facebook.

Последний пост на его странице датирован 31 мая, в нем мэр пишет о том, что «устал».