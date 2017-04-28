В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму в результате взрыва снарядов на арсенале в Балаклее Харьковской области.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Балаклейскую РГА.
«Действительно, несмотря на принятые меры, 55-летняя пострадавшая госпитализирована 23 марта, умерла в больнице 25 апреля», - отметили в РГА.
Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.
В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время