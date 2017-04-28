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Консул Украины в Македонии рекомендует украинцам воздержаться от посещения центра столицы страны – Скопье.

Об этом сообщил департамент консульской службы МИД в Тwitter.

«Протесты в Скопье (Македония): консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы», - говорится в сообщении.

 


 

Напомним, в столице Македонии Скопье демонстранты ворвались в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заев.

 
ForUm

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