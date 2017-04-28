Консул Украины в Македонии рекомендует украинцам воздержаться от посещения центра столицы страны – Скопье.
Об этом сообщил департамент консульской службы МИД в Тwitter.
«Протесты в Скопье (Македония): консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы», - говорится в сообщении.
Протести в Скоп'є #Македонія: консул рекомендує утриматися від відвідання центральної частини столиці. pic.twitter.com/xPltnyAhEn— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 апреля 2017 г.
Напомним, в столице Македонии Скопье демонстранты ворвались в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заев.
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