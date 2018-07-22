В связи с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией «Киевэнерго» единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод «Энергия» приостановил сегодня прием мусора.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

Запасов твердых бытовых отходов (около 10 т), как заявили на предприятии, достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля. А с 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности.

«Соглашение между столичными властями и компанией «Киевэнерго» на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия») было подписано в 2001 году. В течение 17 лет «Киевэнерго» обеспечивало около 70% киевлян централизованным отоплением и горячим водоснабжением, и весь Киев – электричеством. Кроме того, компания отвечала за бесперебойную работу двух теплоэлектроцентралей, расположенных в Киеве. По условиям соглашения в управление «Киевэнерго» перешел и мусоросжигательный завод «Энергия», - напомнили в компании.

Начиная с 2011 года, с момента вхождения компании «Киевэнерго» в состав ДТЭК, на заводе «Энергия» была реализована масштабная инвестиционная программа. В 2014 году там была построена перемычка, соединившая завод с городскими теплосетями. Тепла, полученного во время сжигания мусора, достаточно, чтобы обеспечить отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек. В рамках программы модернизации были реконструирована система очистки выбросов, что позволило существенно улучшить экологические показатели предприятия.

Сейчас мусоросжигательный завод «Энергия» – полноценная городская мини-теплоцентраль, а Киев – единственный город в Украине, где из бытового мусора производится и подается в сети теплоэнергия. На сегодня завод перерабатывает около 25% объема твердых бытовых отходов жизнедеятельности Киева.

В целом в 2001-2017 гг. «Киевэнерго» инвестировало в тепловое хозяйство столицы более 3,2 млрд грн, из них 2,9 млрд грн – в 2013-2017 гг., после вхождения компании в состав ДТЭК. Инвестиции были направлены в капремонты и реконструкции коммунального имущества.