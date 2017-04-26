Руководитель Киево-Святошинской налоговой инспекции, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, повлекшем государству ущерб на 37 млн ​​грн, отстранен от занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В своем ходатайстве прокуратура требовала отстранить и взять под стражу чиновника.

«По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, также он отстранен от занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на решение об избрании меры пресечения.

Напомним, во время досудебного расследования установлено, что с помощью чиновника субъекты хозяйствования с признаками фиктивности провели бестоварные операции на общую сумму около 200 млн гривен и сформировали незаконный налоговый кредит на общую сумму более 37 млн ​​гривен. Указанные незаконные действия служащего привели к тяжким последствиям в виде ущерба госбюджету Украины.

Досудебное расследование продолжается. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев со штрафом от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан.